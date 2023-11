POL-FR: March/BAB5: Eine Person bei Auffahrunfall verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 9. November, 15.45 Uhr, und Freitag, 10. November 2023, 9.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Kaiserstuhlstraße in Vörstetten eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten des Hauses, indem sie die Kellertür aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie ...

