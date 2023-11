Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Straßenraub - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12.11.2023, zwischen 0 Uhr und 1.00 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann von einem Unbekannten in der Wiesenstraße, Einmündung Kollmarsreuter Straße in Höhe des dortigen Zebrastreifens in Emmendingen angesprochen und nach Geld gefragt. Nachdem der 22-Jährige dies verneinte, zog der Unbekannte ein mitgeführtes Taschenmesser, drohte dem Geschädigten und forderte die Herausgabe seines Geldbeutels. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175-180 cm groß - Kurzhaarfrisur, seitlich kürzer als Kopfoberseite - dunkelbraunes Haar - sprach akzentfreies deutsch - bekleidet mit blauer Jeanshose, grauem Pullover (Hoodie) mit Kapuze

Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Unbekannten geben können.

Insbesondere sucht die Polizei die Insassen eines schwarzen Kombi-PKW, die den Geschädigten nach der Tat angesprochen und ihre Hilfe angeboten hatten. Diese Personen werden als wichtige Zeugen dringend gesucht, da sie die Tat beobachtet haben könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell