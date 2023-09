Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesbande gefasst

Zeitz/Altenburg (ots)

Am Samstagnachmittag konnte ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in Zeitz (Sachsen-Anhalt) beobachten, wie vier Männer Tabakwaren aus einem Regal in den Rucksack steckten und damit ohne diese zu bazahlen den Laden verließen. Da sich das Quartett mit einem Fahrzeug anschließend in Richtung Altenburg entfernte, kontaktierte der Detektiv die Altenburger Polizei und bat um Hilfe. Mehrere Streifenwagen fahndeten daraufhin nach dem Fahrzeug. Dieses konnte schließlich in der Zeitzer Straße in Altenburg festgestellt und gestoppt werden. Im Fahzeug befand sich neben dem gestohlenen Tabak noch weiteres Diebesgut in Form von Schmuck, Kosmetikartikeln und Bekleidung aus unterschiedlichen Geschäften. Die vier Insassen, allesamt Georgier, wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell