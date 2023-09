LPI-G: Vandalismus im Seniorenheim

Greiz (ots) - Zwischen dem 01.09.2023; 19:30 Uhr und dem 02.09.2023; 08:30 Uhr, kam es in der Rosa Luxemburg Straße in Greiz zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei zerstachen der oder die unbekannten Täter alle 4 Reifen am Fahrzeug. Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen 3 stelligen Wert. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, welche zur Ergreifung des oder der Täter führen. Rückfragen ...

