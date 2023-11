Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Rückwärtsfahren Motorradfahrer übersehen - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Montag, 13.11.2023, gegen 13.10 Uhr, rückwärts in die Friedrichstraße einfahren und übersah dabei einen stadtauswärts fahrenden 57 Jahre alten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und kam nach einer Rutschstrecke von etwa 20 Metern zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Am Motorrad dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

