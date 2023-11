Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten am Kaiserstuhl: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.11.2023 gegen 17:45 Uhr wurde durch eine Zeugin ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße gemeldet. Der mutmaßliche Verursacher befuhr mit seinem Sprinter die Hauptstraße in Richtung Ortseingang. Aufgrund von Alkoholbeeinflussung kollidierte dieser mit der rechten Fahrzeugfront mit der Steinmauer der dortigen Brücke. Dabei wurde die Achse, sowie das Vorderrad des Fahrzeugs stark beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5000 EUR. Die Schadenshöhe an der Brückenmauer ist derzeit noch nicht bekannt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Bei einem Atemalkoholtest konnte beim Fahrer ein Wert von 2,3 Promille festgestellt werden. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein in Verwahrung genommen.

