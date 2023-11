POL-FR: Denzlingen: Fahrradfahrer stürzt über verlorene Ladung und verletzt sich - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 13.11.2023, kurz nach 12:00 Uhr, soll es in WT-Gurtweil in der Rathausstraße zu einem "Beinaheunfall" zwischen einem Langholzsattelzug und einem Taxi gekommen sein. Der 27 Jahre alte Taxi-Fahrer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, da der entgegenkommende Langholztransporter links an der dortigen Verkehrsinsel vorbeigefahren ...

