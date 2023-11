Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin übersteht Zusammenstoß mit Pkw unverletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 13.11.2023, kurz vor 18:00 Uhr, hat eine Fußgängerin einen Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B 34/Konstanzer Straße in WT-Waldshut unverletzt überstanden. Die Jugendliche hatte zwischen Waldshut und der Schmittenau plötzlich die Straße überquert. Sie wurde von dem herannahenden Pkw einer 61 Jahre alten Frau erfasst. Die Fußgängerin wurde vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand blieb sie unversehrt. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht.

