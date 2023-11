Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Langholzsattelzug nach "Beinaheunfall" gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.11.2023, kurz nach 12:00 Uhr, soll es in WT-Gurtweil in der Rathausstraße zu einem "Beinaheunfall" zwischen einem Langholzsattelzug und einem Taxi gekommen sein. Der 27 Jahre alte Taxi-Fahrer musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, da der entgegenkommende Langholztransporter links an der dortigen Verkehrsinsel vorbeigefahren sein soll. Dabei kam es zum Kontakt mit dem Bordstein, so dass ein Reifen am Taxi beschädigt wurde. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um Zeugenhinweise zu dem Langholzsattelzug.

