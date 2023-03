Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtiger flüchtete auf E-Scooter

Gummersbach (ots)

In eine Apotheke in Dieringhausen sind Kriminelle am Samstag (4. März) eingebrochen. Gewaltsam hatte sich ein bislang unbekannter Täter um 19:13 Uhr über den Haupteingang Zutritt in die Apotheke in der Königstraße verschafft. Er hatte es auf die Kasse abgesehen, in der sich jedoch kaum Bargeld befand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen hatten einen Tatverdächtigen in der Apotheke beobachtet. Er hatte kurze schwarze Haare, trug einen Drei-Tage-Bart, war dunkel gekleidet und war etwa 1,80 Meter groß und schmal.

Bereits in der Nacht zuvor, im Tatzeitraum zwischen 23:45 Uhr am Freitag und 00:20 Uhr am Samstag hatten Unbekannte versucht, in der Königstraße in einen Kiosk einzubrechen. Zeugen sahen um 23:45 Uhr einen dunkel gekleideten Mann. Als er die Zeugen bemerkte, flüchtete er mit einem E-Scooter vom Tatort in Richtung Dieringhausen Zentrum. Etwa eine halbe Stunde später erschien er erneut vor Ort. Mit einer Eisenstange versuchte er die Tür zum Kiosk zu öffnen. Erneut machten die Zeugen auf sich aufmerksam, woraufhin der Tatverdächtige wieder mit seinem E-Scooter flüchtete.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell