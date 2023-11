Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aufgepasst! - Erneute Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt/Breitnau/Hinterzarten;]

In den vergangenen Tagen wurden wieder vermehrt lebensältere Bürger, im Bereich Titisee-Neustadt, von falschen Polizeibeamten kontaktiert. Am anderen Ende der Leitung war jeweils ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der bislang unbekannte Anrufer gab jeweils gegenüber den Angerufenen an, dass es zu etlichen Festnahmen von Einbrechern gekommen sei. In diesem Zuge fragt der unbekannte Anrufer die lebensälteren Bürger über ihren Bestand an Wertgegenständen, Verschlussverhältnissen und ihre Wohnsituation aus. Den Angerufenen fiel der Betrug innerhalb des Gesprächsverlaufes auf und sie beendeten daraufhin das Gespräch.

Folgende Tipps sollten Sie beachten:

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren, um Sie nach ihrer Wohnsituation oder über ihren Bestand von Wertgegenständen und deren Verschlussverhältnisse zu befragen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

