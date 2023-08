Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Festnahme nach Diebstahl

Am Mittwoch soll ein 25-Jähriger in Ulm Lebensmittel gestohlen haben.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr soll der Mann in einem Geschäft am Münsterplatz mehrere Lebensmittel in eine mitgeführte Tasche gesteckt haben. Noch bevor eine Detektivin den Verdächtigen festhalten konnte, hatte dieser den Laden verlassen. Die Polizei fahndete nach dem Mann. An einer Haltestelle im Bereich der Olgastraße gelang es einen 25-Jährigen vorläufig festzunahmen. Die Beamten des Polizeireviers Ulm fanden bei dem Mann das mutmaßliche Diebesgut und nahmen es ihm ab. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

