POL-UL: (GP) Süßen - Zu schnell unterwegs

Sechs Fahrer beanstandete die Polizei am Mittwoch in Süßen.

Ulm (ots)

In der Schlater Straße kontrollierte die Polizei Eislingen zwischen 10 und 11 Uhr. Dabei stoppten die Beamten vier Fahrer und zwei Fahrerinnen die in Fahrtrichtung Süßen unterwegs waren. Alle sechs waren bei erlaubten 50 km/h mit mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Deshalb müssen sie jetzt mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen. Spitzenreiter war ein 79-Jähriger. Der war gegen 10.55 Uhr mit seinem Ford 40 km/h zu schnell unterwegs.

Durch ihre regelmäßigen Kontrollen will die Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Dass diese notwendig sind, zeige das Ergebnis. Deswegen wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

