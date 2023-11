POL-FR: Eichstetten am Kaiserstuhl: Kleintransporter-Fahrer fährt betrunken gegen Betonbrückenmauer

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Samstag, 11.11.2023, ist in ein Gebäude in der Gretherstraße in Lörrach eingebrochen worden. Unbekannte drangen über ein Fenster gewaltsam in die dortigen Büroräumlichkeiten ein. Eine Kasse mit Bargeld wurde entwendet wie auch ein vorgefundenes Sparbuch. Die Tatzeit lag genau zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Samstag, ...

