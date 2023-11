Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Auto prallt gegen Baum - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 11.11.2023, gegen 21:15 Uhr, ist auf der K 6344 zwischen Lörrach-Haagen und Wittlingen ein Auto gegen einen Baum geprallt. Die 23 Jahre alte Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sie hatte die Kreisstraße in Richtung Wittlingen befahren, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Sie wich aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Zur einer Berührung zwischen dem Wildtier und dem Auto kam es nicht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

