Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Straßenbahn kollidiert in Freiburg mit einem Pkw - 1 Verletzter

Freiburg (ots)

Freiburg

-Wiehre

Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr, kollidierte eine auf der Basler Straße in Richtung Norden fahrende Straßenbahn, auf Höhe der Verzweigung Kronenstraße, mit einem wendenden Pkw. Hierbei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR. Im Straßenbahnverkehr kam es zu Behinderungen. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Stand: 13.11.2023, 22.15 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell