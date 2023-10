Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer an Tankstelle (29.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei am Sonntag, gegen 9 Uhr, auf der August-Reitz-Straße. Ein Betrunkener fiel an einer Tankstelle mit einem VW UP! auf. Die alarmierte Polizei konnte den 51-jährigen Fahrer kurz darauf anhalten und überprüfen. Es stellte sich heraus, dass der Mann über zwei Promille Alkohol intus hatte, was ein Alkoholtest belegte. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Das Auto blieb an der Kontrollstelle zurück.

