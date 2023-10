Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht (28.10.2023)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Vergeblich versuchte ein unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen in eine Tankstelle an der Alten Landstraße einzubrechen. Im Tatzeitraum von 04:48 Uhr bis 05:16 Uhr trat der etwa 30-40 Jahre alte Mann zunächst mehrfach gegen die Scheibe der Eingangstüre und versuchte mit seinem Körpergewicht die Türe aufzubrechen. Als dies misslang entfernte er sich kurze Zeit von der Tatörtlichkeit, um im Anschluss mit einem größeren Stein zurückzukehren. Diesen warf er mehrmals gegen die Eingangstüre, wodurch die Scheibe zu Bruch ging. Ein Eindringen in den Verkaufsraum der Tankstelle war ihm jedoch weiterhin nicht möglich. Letztlich entfernte sich der unbekannte Täter ohne Beute fußläufig in Richtung Bahnhof. Der Täter war zur Tatzeit mit einer dunklen Hose sowie einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1800 Euro beziffert. Zeugen der Tat oder Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell