Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Küchenbrand - Nachbar verhindert Schlimmeres (28.10.2023)

Konstanz (ots)

Vermutlich angebranntes Essen hat am Samstagnachmittag in der Berliner Straße zu einem Küchenbrand geführt. Gegen 15:09 Uhr konnte ein Nachbar den ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses wahrnehmen. Er machte den 60-jährigen Bewohner, welcher vermutlich bei der Zubereitung der Speise eingeschlafen war, durch Klingeln und Klopfen auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Der 60-Jährige konnte die Wohnung leicht verletzt verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Durch den schnellen Löschangriff der Feuerwehr Konstanz, konnte ein weiteres Übergreifen des Brands verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

