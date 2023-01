Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Ford beschädigt

Freren (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag kam es an der Goldstraße in Freren zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten schwarzen Ford. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell