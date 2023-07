Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Einladung zur Infoveranstaltung der neuen Jugendfeuerwehrgruppe in Leverkusen Wiesdorf

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

155 Kinder- und Jugendliche sind bereits Teil der bisher acht Jugendfeuerwehrgruppen in Leverkusen. Nach den Sommerferien bekommt nun auch der Löschzug Wiesdorf eine eigene Jugendfeuerwehrgruppe - und es sind noch Plätze frei.

Die Feuerwehr Leverkusen lädt daher herzlich zu einer Informationsveranstaltung der Jugendfeuerwehr Wiesdorf ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 05.08.2023 statt und bietet Interessierten aus Wiesdorf und Manfort die Möglichkeit mehr über die spannende Welt der Feuerwehr zu erfahren.

Die Jugendfeuerwehr ist eine gute Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, sich in einem teamorientierten Umfeld weiterzuentwickeln und wichtige Fähigkeiten zu erproben. Durch die vermittelten Inhalte lernen sie, sich in Gefahrensituationen selbst richtig zu verhalten. Neben der Heranführung an das Feuerwehrwesen bietet die Organisation auch zahlreiche Aktivitäten wie Ausflüge, Zeltlager und sportliche Wettkämpfe an. Die regulären Treffen der Gruppe finden außerhalb der Schulferien jeden Montag zwischen 18 und 20 Uhr statt.

Auf der Informationsveranstaltung können sich Kinder an praktischen Übungen und Spielen wie Riesen-Jenga und Hohlstrahlrohr-Zielschießen ausprobieren. Für Eltern bietet sich außerdem die Gelegenheit, die erfahrenen Betreuer kennenzulernen und Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet im Feuerwehrgerätehaus in Wiesdorf statt und beginnt um 12:00 Uhr.

Die Feuerwehr Leverkusen freut sich auf rege Teilnahme und darauf, Interessierten die Jugendfeuerwehr näherzubringen.

Datum: 05.08.2023 Veranstaltungsbeginn: 12:00 Uhr Kontakt: 9@jflev.de Adresse: Feuerwehr Gerätehaus Wiesdorf Edith-Weyde-Straße 12 51373 Leverkusen

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell