Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfall mit verletztem Motorradfahrer.

Einselthum (ots)

Am 14.04.23 gegen 16 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die K 64 von Einselthum kommend in Richtung Albisheim. Im Bereich einer dortigen Linkskurve kam der Motorradfahrer vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit mangelnder Fahrpraxis nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im rechten Straßengraben. Dabei zog er sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber wurde zur Versorgung des verletzten Motorradfahrers hinzugezogen, da nach den ersten telefonischen Unfallmeldungen schwerere Verletzungen befürchtet wurden.

Junge Fahrer in Kombination mit der Unfallursache Geschwindigkeit waren schon im Jahr 2022 in der Verkehrsunfallstatistik der Polizei Kirchheimbolanden als größte Risikogruppe für Verkehrsunfälle erkannt worden. RESPECT THE LIMIT

