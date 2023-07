Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Kuscheltiere spenden kleinen Patienten Trost

Leverkusen (ots)

Bereits seit knapp 12 Jahren spenden die selbstgestrickten Kuscheltiere des Strickteams "Teddy Kunterbunt" Kindern im Notfall Trost. Liebevoll werden sie von Leverkusener Ehrenamtlerinnen handgefertigt - jeder Teddy ist ein Unikat.

Die Feuerwehr Leverkusen Wertschätzt die Großzügigkeit und das Engagement der Strickgruppe um Organisatorin Angela Menrath. "Wir sind sehr dankbar für die Spenden, die wir seit so vielen Jahren erhalten. Die Teddys spenden unseren kleinen Patient*innen in schwierigen Situationen Trost und zaubern ihnen und ihren Eltern ein Lächeln ins Gesicht.", sagt Thorsten Kreutz, der den Einsatzdienst leitet und die Spendenaktion vor 12 Jahren initiiert hat. "Sobald sich der Vorrat an Teddys dem Ende neigt, reicht ein Anruf aus und Frau Menrath liefert umgehend Nachschub." Das Kuscheltierlager wurde am Montag um gut 70 Teddys aufgestockt. Vier- bis fünfmal im Jahr erhält der Rettungsdienst eine solche Lieferung.

Die Teddys in unterschiedlichsten Formen und Farben werden im Rettungswagen des Rettungsdienstes Leverkusen mitgeführt und den Kindern bei Bedarf in Notfällen überreicht. Sie sollen den kleinen Patient*innen während des Rettungsdiensteinsatzes und auf dem Weg ins die Angst vor der ungewohnten Situation nehmen.

Das Strickteam trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Stricken in der Familienbildungsstätte in Manfort. Das nächste Treffen findet am 18.08. statt. "Wir freuen uns immer über Zuwachs in unserem Strickteam" sagt Roswitha Hause.

Informationen zum Leverkusener Stricktreff finden Sie im Internet unter http://teddy-kunterbunt.arthawk.de. Spenden in Form von waschbarer und für Kinder geeigneter Wolle sowie Füllmaterial werden gerne angenommen. Kontakt: menrath-leverkusen@t-online.de

Foto: v.l.n.r. Berbel Hentschel, Ellen Knapp, Roswitha Hause, Angela Menrath, Elke Tiedemann, Thorsten Kreutz

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell