POL-FR: Rheinhausen: Einbruch in Bürocontainer

Freiburg (ots) - Von Mittwoch, 08.11.2023, 16:00 Uhr, auf Donnerstag, 09.11.2023, 08:00 Uhr, wurde ins Tennisvereinsheim am Sportfeld in Emmendingen eingebrochen. Die Täterschaft hebelte zwei Eingangstüren auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Hier wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht und mehrere Behältnisse geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der am Gebäude entstandene ...

mehr