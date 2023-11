Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch ins Tennisvereinsheim

Freiburg (ots)

Von Mittwoch, 08.11.2023, 16:00 Uhr, auf Donnerstag, 09.11.2023, 08:00 Uhr, wurde ins Tennisvereinsheim am Sportfeld in Emmendingen eingebrochen. Die Täterschaft hebelte zwei Eingangstüren auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Hier wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht und mehrere Behältnisse geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen

