Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Größere Schlägerei auf Schützenplatz/Wechseltrick vor der Haustür/Vandalismus an Schule

Lüdenscheid (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt beobachteten Polizisten, gegen 21:30 Uhr, wie sich ca. 15-20 Jugendliche auf dem Schützenplatz Loh schlugen. Als die Jugendlichen die Polizisten wahrnahmen, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Den Einsatzkräften gelang es nach kurzer Verfolgung vier 16-Jährige aus Lüdenscheid zu fixieren. Die vier Jugendlichen machten keinerlei Angaben zum Sachverhalt. Sie wurden nach erfolgter Feststellung der Personalien ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. (schl)

Ein Unbekannter sprach einen 67-Jährigen am Montagmittag, gegen 12:30 Uhr, vor seiner Haustür in der Hochstraße an. Der Mann bat um den Wechsel eines zwei Eurostücks. Als der Geschädigte seine Geldbörse hervorzog und das Kleingeldfach öffnete, legte der unbekannte Mann das Geldstück in das Portemonnaie. Der 67-Jährige gab es ihm zurück und schenkte ihm Kleingeld. Wenig später stellte er fest, dass mehrere Geldscheine aus der Börse fehlten. Der unbekannte vermutliche Wechselbetrüger war ca. 35-40 Jahre alt und ca. 1.75m groß. Er war eher korpulent und hatte kurze dunkle Haare. Der Mann war mit einem silbermatillic färbenden Auto unterwegs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Unbekannte haben vermutlich am Montagabend, gegen 22:45 Uhr, an der Freien christlichen Haupt- und Realschule Am Schäferland randaliert. Unter anderem waren Pflastersteine vom Boden genommen und auf ein Dach geworfen worden. Zudem war eine Regenrinne beschädigt und ein Blitzableiter abgerissen. Konkrete Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte unter 02351/9099-0 an die Polizei Lüdenscheid.(schl)

