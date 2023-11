Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Verdacht Verbotene Kraftfahrzeugrennen auf Autobahn - Polizei sucht Geschädigte

Freiburg (ots)

Die Fahrer zweier Kleintransporter eines Online-Versandhandels stehen im Verdacht auf der Autobahn A 5 ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchgeführt zu haben. Gemäß Zeugenangaben waren die beiden Kleintransporter am Freitag, 10.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr, auf der Autobahn A 5 in Richtung Norden unterwegs, als sie zwischen den Streckenabschnitten Autobahndreieck Weil am Rhein, Anschlussstelle Efringen Kirchen bis zum Autobahndreieck Neuenburg unbeteiligten Verkehrsteilnehmern sehr dicht aufgefahren seien. Auch sollen die Fahrer der beiden Kleintransporter mehrfach über den Standstreifen andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt haben. Durch das Fahrverhalten der beiden Fahrer sollen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, welche vielleicht von den beiden Fahrern gefährdet wurden. Die Verkehrspolizei ist unter der Nummer 07621 98000 erreichbar.

