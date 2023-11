Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Spiegelstreifer in der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine 52-jährige Frau befuhr mit ihrem roten Honda Jazz am Dienstag, 14.11.2023, gegen 16.30 Uhr, in Stetten die Hauptstraße, als ihr auf Höhe eines Lebensmittelmarktes ein Pkw entgegenkam und es zu einem Streifvorgang der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge gekommen sein soll. Der Sachschaden an dem Außenspiegel der 52-Jährigen beträgt etwa 800 Euro. Von dem anderen Pkw ist hier nichts bekannt, außer das an der Unfallörtlichkeit eine graue Spiegelverkleidung von diesem gefunden wurde.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem anderen Pkw geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell