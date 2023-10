Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Einkaufsmarkt

Wesel (ots)

Am Montagabend (16.10.2023), gegen 18:31 Uhr, meldeten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes am Marktplatz Feldmarkt, dass dort ein Mann versucht habe eine Wodkaflasche zu entwenden. Der Mann sei, nachdem er einen Mitarbeiter des Einkaufsmarktes angegriffen hatte, in den Dorotheenpark geflüchtet.

Ein 40-jähriger Mann aus Essen hatte sich in dem Einkaufsmarkt eine Flasche Alkohol in seine Hosentasche gesteckt. Zwei Mitarbeiter des Einkaufsmarktes, im Alter von 32 und 30 Jahren, sprachen den 40-Jährigen daraufhin an.

Der 40-Jährige griff den 32-Jährigen Mitarbeiter sodann an und versetzte ihm einen Faustschlag. Im weiteren Verlauf flüchtete er in Richtung Dorotheenpark, wo er durch eingesetzte Polizeibeamte angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte.

Der bereits polizeibekannte Essener stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Ihm wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen. Danach ging er zur Ausnüchterung ins Gewahrsam.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

CD

