POL-PDKL: Tiertransport durch Polizei vorzeitig beendet

Niedermohr (ots) - Bisher unbekannte Täter brechen in der Hauptstraße in Niedermohr in eine Metzgerei ein und entwenden u.a. einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zutritt zum Gebäude, in dem sie die Tür mit einem bisher unbekannten Werkzeug aufhebelten. Im Innern wurden anschließend mehrere Gegenstände und Bargeld entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug verwandt haben. ...

