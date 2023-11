Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Frankenberg: Die Kriminalpolizei in Korbach hat einen neuen Chef: Kriminalrat Dirk Eschinger als neuer Leiter vorgestellt

Korbach

Die Kriminalpolizei Korbach hat seit dem 01. Oktober 2023 einen neuen Leiter.

Der Leiter Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, Polizeidirektor Tino Hentrich, hat Kriminalrat Dirk Eschinger Anfang Oktober als neuen Leiter der Regionalen Kriminalinspektion in Korbach vorgestellt. Eschinger tritt damit die Nachfolge von Polizeioberrat Marco Schweitzer an, der bereits im Februar dieses Jahres zum Polizeipräsidium Osthessen wechselte, wo er seitdem die Polizeidirektion Bad Hersfeld leitet.

Seit Februar hatte der Leiter des Kommissariats 10 (K10), Erster Kriminalhauptkommissar Torsten Vogel, kommissarisch auch die Leitung der Kriminalpolizei übernommen.

Dirk Eschinger ist in seiner neuen Funktion gleichzeitig auch Vertreter des Direktionsleiters Tino Hentrich.

Er begann seine polizeiliche Laufbahn 1983. Nach seiner Ausbildung und kurzzeitiger Verwendung bei der Bereitschaftspolizei wechselte er 1988 zur Kriminalpolizei in Frankfurt/Main. Ab 1991 folgte ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule und der Aufstieg in den gehobenen Dienst.

Bis 2006 war er in verschiedenen Funktion als Sachbearbeiter und in Führungsfunktionen bei der Kriminalpolizei in Frankfurt/Main tätig, sein Schwerpunkt lag bereits damals beim K 11, wo er Kapitaldelikte bearbeitete.

Zum Polizeipräsidium Nordhessen wechselte er im Jahr 2006, wo er seitdem bei der Polizeidirektion Schwalm-Eder bei verschiedenen Kommissariaten tätig war. 2015 übernahm er die Leitung des K 10, die er bis zum Wechsel nach Korbach innehatte.

2021 hatte er auch die kommissarische Leitung der Kriminalpolizei in Homberg übernommen, so dass diese Funktion kein Neuland für den erfahrenen Polizeibeamten ist. Anfang Oktober wurde er in den höheren Polizeidienst übergeleitet und zum Kriminalrat ernannt.

Polizeidirektor Hentrich begrüßte seinen neuen Vertreter Kriminalrat Dirk Eschinger. Er wünschte ihm einen guten Start, eine stets glückliche Hand sowie viel Erfolg bei der Bewältigung der zukünftigen Aufgaben. Gleichzeitig bedankte er sich bei Torsten Vogel für die kommissarische Leitung der Kriminalpolizei.

Der 59-jährige Dirk Eschinger ist verheiratet und vierfacher Familienvater. Er wohnt im Homberg/Efze.

