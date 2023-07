Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Kleinkind

Suche nach beteiligtem Fahrzeug und Zeugen

Remagen (ots)

Am Dienstag, dem 04.07.2023, gegen 09:00 Uhr, befuhr eine junge Mutter mit ihrem Fahrrad die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Maisons-Laffitte-Platz / Drususstraße. In einem Kinderanhänger saß ihr Kleinstkind. Als sie sich in Höhe des Bahnhofsgebäudes befand, versuchte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer das Gespann zu überholen. Aufgrund Gegenverkehrs musste der Fahrzeugführer allerdings wieder einscheren. Hierbei touchierte er jedoch den Fahrradanhänger, so dass dieser umstürzte. Unmittelbar danach überholte der Fahrzeugführer und setzte seine Fahrt fort. Derzeit ist noch unklar, ob der Autofahrer die Kollision überhaupt bemerkt hat. Der Säugling wurde sofort nach dem Unfall zu einem Kinderarzt gebracht und untersucht. Der Arzt stellte glücklicherweise nur geringfügige Verletzungen fest; die Mutter blieb unverletzt. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, großen Pkw gehandelt haben, möglicherweise mit Elektroantrieb, da keine Motorengeräusche wahrgenommen wurden. In dem Fahrzeug soll sich lediglich der Fahrer, eine männliche Person, befunden haben. Die Polizei Remagen bittet den Fahrer des Pkw oder Zeugen des Geschehens, sich zu melden - Polizei Remagen, 02642/9382-0 oder Mail an piremagen@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell