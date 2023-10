Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Autodieb klaut grauen BMW, Kennzeichen in Thüringen aufgefunden, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Freitag in der Warburger Straße in Korbach einen grauen BMW 530d X-Drive mit HSK-Kennzeichen gestohlen.

Der Fahrer hatte sein Auto vor einer Garage in der Warburger Straße geparkt. Gegen 00.30 Uhr hörte die Freundin des Fahrers ein wegfahrendes Auto. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie beobachten wie der BMW ihres Freundes mit einer männlichen Person am Steuer wegfuhr. Sie informierte sofort ihren Freund, der auch noch das wegfahrende Auto sehen konnte. Anschließend verständigte er die Polizei, die sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahem einleitete. Diese führten bisher nicht zum Auffinden des gestohlenen BMW, der einen Wert von etwa 30.000 Euro hat. Die HSK-Kennzeichen konnte aber zwischenzeitlich in Mühlhausen-Höngeda (Thüringen) sichergestellt werden. Eine Zeugin hatte gegen 04.40 Uhr ein verdächtiges Auto in der Straße Zum Pfingstrieth gesehen und unmittelbar danach die Kennzeichen gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Täter zur weiteren Flucht Kennzeichen von einem Auto entwendete und an dem gestohlenen BMW anbrachte.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell