Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von zwei Carports in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am 28.05.2023 um 20:34 Uhr stellten Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk bei der Streifentätigkeit in der Stadt Pasewalk eine starke Rauchentwicklung im Bereich Löcknitzer Straße fest. In einer angrenzenden Kleingartenanlage brannten in einer Gartenparzelle zwei nebeneinanderstehende Carports bereits in voller Ausdehnung. Durch 46 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Pasewalk, Viereck und Rollwitz konnte das Feuer anschließend gelöscht werden. Im Zuge der Löscharbeiten mussten die Löcknitzer Straße und die Straße "An der Kürassierkaserne" in Pasewalk für knapp 2 Stunden voll gesperrt werden. Die beiden Carports sowie ein darin befindlicher Pkw-Anhänger und weiteres Inventar wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet und durch die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/220224 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

