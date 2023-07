Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllablagerung in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Müllablagerung stellte die Polizei am Donnerstagmorgen, 13. Juli 2023, gegen 6:00 Uhr, an der Straße "Buchenallee" in Großenkneten fest.

Der bislang unbekannte Verursacher beziehungsweise die bislang unbekannte Verursacherin entsorgte in dem Zeitraum von Mittwoch, 12. Juli 2023, 8:00 Uhr, bis zum Feststellungszeitpunkt der Polizei eine große Sammlung an Sperr-, Rest- und Sondermüll an der "Buchenallee" auf Höhe der Straße "Hellbusch" in einer Zuwegung zu einem Acker. Neben einem Dreirad, einem Kinder-Rutscheauto, Bekleidung, Möbelstücken, einer Gartenbox, einem Einkaufswagen eines Supermarktes und Schläuchen befanden sich jedoch auch teilweise volle Dosen mit Lacken, Reinigern und Ölen in dem Müll.

Gegen die bislang unbekannte Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zu der Ablagerung oder einem gerade geräumten Grundstück mit solchen Abfällen geben kann, möge sich bitte mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung setzen.

