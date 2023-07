Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in Hude +++ Täter in Untersuchungshaft

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 11. Juli 2023, ereignete sich gegen 19:40 Uhr ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in Hude, Langenberger Straße.

Zwei männliche Täter betraten den Supermarkt. Während ein Täter die 25-jährige Kassiererin ablenkte, entwendete der andere Täter aus einem Behältnis Zigaretten in einem Wert von circa 800 Euro. Als die Kassiererin den Diebstahl bemerkte, forderte sie zur Unterlassung auf. Infolgedessen schubste der Täter die Zeugin und rannte mit den Zigaretten aus dem Laden. Der zweite Täter ging ebenfalls aus dem Markt, stieg in ein Auto und flüchtete gemeinsam mit dem zweiten Täter. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter in dem flüchtigen Pkw am Weserfähranleger Motzen festgestellt werden. In dem Auto konnten die entwendeten Zigaretten aufgefunden werden.

Polizeibeamte nahmen die Täter im Alter von 26 und 29 Jahren ohne bekannten Wohnsitz vorläufig fest. Am Mittwoch, 12. Juli 2023, wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg eine Untersuchungshaft für die Männer an. Sie wurden im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die entwendeten Zigaretten werden dem Supermarkt wieder ausgehändigt.

