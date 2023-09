Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beleidigungen zum Nachteil einer Reisenden

Offenburg (ots)

Gestern am frühen Abend kam es, gegen 17:30 Uhr, in einem RE, auf der Fahrt von Basel Badischer Bahnhof nach Offenburg, zu einer Beleidigung zum Nachteil einer Reisenden. Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde durch eine Mitreisende, während der Zugfahrt, aufgefordert etwas leiser zu sein. Daraufhin wurde der Mann verbal aggressiv, schrie herum und beleidigte die Geschädigte. Anschließend ging er in drohender Haltung auf die Frau zu und schlug ihr eine Zeitschrift aus der Hand. Nachdem der Mann mitbekam wie Zeugen die Polizei verständigten, beruhigte er sich wieder und kehrte auf seinen Platz zurück. Er wurde am Bahnhof in Offenburg durch eine Streife der Bundespolizei in Empfang genommen und erhält eine Anzeige wegen Beleidigung.

