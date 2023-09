BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Friesenheim (ots) - In der Nacht auf Sonntag (03.09) kam es gegen 03 Uhr, am Bahnhof in Friesenheim, zu mehreren Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Beamten. Zunächst wurde die Bundespolizei über zwei Fahrgäste ohne gültige Fahrscheine in einem Regionalzug auf dem Weg von Lahr nach Offenburg informiert. Durch die Zugbegleiterin wurde den beiden Personen die Weiterfahrt untersagt. Am Bahnhof in Friesenheim ...

mehr