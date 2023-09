BPOLI-OG: Kontrollmaßnahmen der Bundespolizei im deutsch-französischen Grenzgebiet

Rheinmünster (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben gestern Abend, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Albanien, einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 29-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 377,50 Euro bezahlen und im Anschluss seine Reise fortsetzen. Rückfragen bitte an: ...

