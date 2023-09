Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizisten beleidigt

Friesenheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag (03.09) kam es gegen 03 Uhr, am Bahnhof in Friesenheim, zu mehreren Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Beamten. Zunächst wurde die Bundespolizei über zwei Fahrgäste ohne gültige Fahrscheine in einem Regionalzug auf dem Weg von Lahr nach Offenburg informiert. Durch die Zugbegleiterin wurde den beiden Personen die Weiterfahrt untersagt. Am Bahnhof in Friesenheim nahmen die Beamten einen 59-jährigen deutschen Staatsangehörigen und seine Begleitung in Empfang. Beide verhielten sich aggressiv und unkooperativ. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten fortlaufend verbal und zeigte ihnen mehrfach den Mittelfinger. Da sich im Nachhinein herausstellte, dass der Mann einen gültigen Fahrschein besaß,erwartet ihn lediglich eine Anzeige wegen Beleidigung.

