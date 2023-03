Polizei Münster

POL-MS: "Tag der Kriminalitätsopfer" - Weißer Ring e.V., LWL und Polizei Münster beraten in der Innenstadt

Münster (ots)

Am Mittwoch (22.3.) bietet die Polizei Münster zusammen mit dem Verein "Weißer Ring e.V." und dem LWL zum bundesweiten "Tag der Kriminalitätsopfer" eine persönliche Beratung in der Innenstadt an.

Die Beratung findet zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Kriminalkommissariat für Krimanalprävention und Opferschutz, Rothenburg 2 in der 3. Etage in Münster statt.

Der Aktionstag wurde 1991 durch den Verein "Weißer Ring e.V." ins Leben gerufen. Er soll jedes Jahr am 22. März an die Situation der von Kriminalität und Gewalt betroffenen Menschen erinnern, die auf Schutz, praktische Hilfe und Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell