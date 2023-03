Polizei Münster

POL-MS: "COPpuccino - Meet the Police" am 29.03.2023

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt anlässlich der Münsteraner "Wochen gegen Rassimus 2023" zu einer kleinen "Kaffeepause" ein. Unter dem Motto "COPpuccino - Meet the Police" können Interessierte bei einem Heißgetränk in lockerer Atmosphäre mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen und die Menschen hinter der Uniform kennenlernen. Der "COPpuccino" findet am 29.03.2013 von 10-16 Uhr auf dem Vorplatz des LWL-Vorplatzes (Rothenburg/ Pferdegasse) statt. Die Einladung zum Kaffeestand ist in elf verschiedenen Sprachen auf der Homepage der Polizei Münster zu finden. In den vergangenen Jahren hat sich die Polizei Münster wiederholt an den bundesweiten "Wochen gegen Rassismus" beteiligt - zuletzt im Jahr 2022 mit dem Projekt "Haltung.Macht.Sinn.". In diesem Jahr kombiniert die Polizei Münster die Teilnahme mit der landesweiten Veranstaltungsreihe "Polizeiarbeit ist Wertearbeit". Diese wurde durch das Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW (ZeBuS) entwickelt. Im Zentrum der Veranstaltungsreihe steht die Reflexion bedeutender Werte für die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung. Die Polizei Münster macht sich in diesem Zusammenhang für die Werte #Menschennähe und #Selbstreflexion stark und veröffentlicht vom 20.-31.3. an jedem Werktag auf ihrer Homepage sowie auf ihren Social-Media-Kanälen ein Statement dazu. Weitere Informationen: https://muenster.polizei.nrw/wochen-gegen-rassismus-2023

