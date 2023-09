Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen über das Wochenende

Rheinmünster/Kehl/Mahlberg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über das vergangene Wochenende drei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya, wurde bei einem 54-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Körperverletzung festgestellt. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Am Sonntagabend wurde bei der Kontrolle eines 43-jährigen algerischen Staatsangehörigen, am Bahnhof in Kehl, ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 936,10 Euro bezahlen und damit einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Kurz darauf wurde am Tank-und Rasthof Mahlberg, an der BAB 5, ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Er konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro bezahlen und ebenfalls einen Gefängnisaufenthalt abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell