Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Kleinkraftrad gestohlen

Aus einer Garage entwendete ein Unbekannter am Samstag oder Sonntag in Gingen a.d. Fils das Zweirad.

Ulm (ots)

Das Motorrad stand in einer Garage in der Austraße. Zwischen 23.30 Uhr und 10 Uhr begab sich ein Unbekannter auf das Grundstück und brach in die Garage ein. Darin stand das Zweirad der Marke Romet, Modell Pony, Farbe rot. Das nahm der Dieb mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei aus Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.

"Egal ob Mofa, Motorrad, Motorroller oder E-Scooter - sichern Sie Ihr Zweirad ausreichend gegen Diebstahl!", rät die Polizei. Worauf es bei der wirksamen Sicherung und der Identifizierung eines Zweirades wirklich ankommt, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++1096102(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell