POL-SU: Erste Ermittlungen nach Brand im Missionspriesterseminar der Steyler Missionare

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochabend (15. November) brach in den Räumen der Steyler Missionare in Sankt Augustin ein Feuer aus, bei dem fünf 26 bis 35 Jahre alte Seminarteilnehmer durch Rauchgas verletzt wurden. Die Männer kamen in umliegende Krankenhäuser.

Nach Abschluss der Löscharbeiten haben heute die Brandermittler der Polizei Rhein-Sieg-Kreis den Brandort in Augenschein genommen. Zudem befragten sie Zeugen des Brandes.

Bei dem Brandort handelt es sich um einen Aufenthaltsraum mit einer kleinen Küchenzeile. Anhand der Spurenlage und den Zeugenangaben gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass das Feuer durch den Defekt eines Kühlschrankes verursacht wurde. Hinweise auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit ergaben sich bislang nicht.

Der Sachschaden ist derzeit schwer einschätzbar, da möglicherweise die Zwischendecke zum darüberliegenden Geschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde, er wird mindestens im hohen sechsstelligen Bereich vermutet. (Bi)

