Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, B27, Lkrs. RW) Falschfahrer verliert Führerschein (10.11.2023)

Deißlingen (ots)

Am Freitagnachmittag (10.11.2023), gg. 15:30 Uhr wurde der Polizei über Notruf durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falsch-/ bzw. Geisterfahrer auf der Kraftfahrstraße B27 zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen gemeldet. Der 83-jährige Pkw-Lenker war mit seinem VW Up auf dem zweispurig ausgebauten Streckenabschnitt kommend von Rottweil in Richtung Villingen-Schwenningen falsch aufgefahren und befuhr nun die Fahrstreifen in entgegengesetzter Richtung. Hierbei fuhr er aus seiner Sicht auf dem rechten Fahrstreifen, also auf der eigentlichen Überholspur. Hierbei kam es schließlich zu brenzligen Verkehrssituationen, so dass der Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen musste um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Glücklicherweise konnte der Falschfahrer gestoppt werden bevor es zu einem Schadensereignis kam. Er musste seinen Führerschein noch vor Ort der Polizei überlassen. Verkehrsteilnehmer denen der Falschfahrer entgegen kam mögen sich beim Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, melden.

