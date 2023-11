Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Alarm lässt Einbrecher flüchten (10.11.2023)

Villingendorf (ots)

Am Freitagabend (10.11.23), gg. 20:45 Uhr, wurde die Polizei über eine Alarmauslösung an einem Wohnhaus in Villingendorf, in der Herrenzimmerner Straße unterrichtet. Feststellungen vor Ort ergaben, dass die Balkontüre des Wohnhauses aufgehebelt und hierbei ein Alarm ausgelöst wurde. Offensichtlich gestört durch den Alarm verließ die Täterschaft das Wohnhaus ohne Diebesgut. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

