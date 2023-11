Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht auf der Straße "In Rammelswiesen" - Polizei sucht Zeugin (10.11.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitag ist es im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 14 Uhr auf der Straße "In Rammelswiesen" zu einer Unfallflucht gekommen, bei der insgesamt rund 6.000 Euro Blechschaden entstanden ist. Ein unbekannter Autofahrer war auf der Straße "In Rammelswiesen" unterwegs und touchierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen VW Passat. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend davon. Die Polizei in Schwenningen hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel. 07720 8500-0, zu melden.

