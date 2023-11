Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/ Frankfurt am Main) Polizei macht Betrüger dingfest (24.10.2023)

Konstanz/ Frankfurt am Main (ots)

Beamten des Polizeireviers Konstanz ist es mit der Unterstützung des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main gelungen, am Freitag, 24.10.2023, zwei mutmaßliche Betrüger zu ermitteln und in Frankfurt festzunehmen. Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren griffen unberechtigt am Dienstag, 17.10.2023, auf ein Mobiltelefonkonto einer 32-jährigen Konstanzerin zu und veränderten dabei deren E-Mail-Adresse. Anschließend bestellten die beiden Männer im Namen der geschädigten Frau Waren und schlossen Verträge ab. Durch die Ermittlungen der Konstanzer Polizei konnten nun die beiden Männer überführt und bei der Abholung der bestellten Waren von den Beamten der Frankfurter Polizei festgenommen werden. Das Ermittlungsverfahren hat das Polizeipräsidium Frankfurt übernommen. Diese dauern an.

