FW-AR: KAMERADSCHAFTSTAG DES LÖSCHZUGES HERDRINGEN

Arnsberg

Am Samstag, den 21.Oktober 2023, traf sich der Löschzug Herdringen zum gemeinsamen Kameradschaftstag. Zu diesem waren die Mitglieder der Einsatzabteilung, nebst Partnerinnen und Partnern, sowie Ehrenabteilung und Witwen eingeladen. Für die knapp 40 Teilnehmer stand ein Besuch des Wasserwerkes Möhnebogen, der Stadtwerke Arnsberg, auf dem Tagesplan.

Am Samstagmorgen trafen sich die Teilnehmer am Gerätehaus des Löschzuges, um von dort aus mit dem Bus zum Wasserwerk Möhnebogen in Arnsberg-Neheim zu fahren. Dort wurde man durch Thomas Kroll, dem Geschäftsbereichsleiter Wasserversorgung bei den Stadtwerken Arnsberg, empfangen. Dieser führte die Gruppe durch das Wasserwerk und stellte die moderne und aufwändige Trinkwasseraufbereitung vor und erläuterte die einzelnen Aufbereitungsstufen. Des weiteren stellte er Grundlagen des Arnsberger Trinkwassernetzes vor.

Nachdem die Führung erfolgreich beendet wurde, wanderte die Gruppe über den Ruhrtal-Radweg, um in einem Café gemeinsam einzukehren. Hier lies man den Tag gemütlich ausklingen.

